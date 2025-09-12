  • Спортс
Синхронистка Бахтырева: «Болею за Трусову – мы знакомы уже четыре года. Она сейчас отсутствует, но, думаю, еще вернется»

Синхронистка Бахтырева рассказала о дружбе с фигуристкой Трусовой.

— Ты, кажется, нигде не рассказывала, что хотела попробовать себя в фигурном катании и даже спрашивала маму, почему она тебя туда не отдала.

— Я хорошо катаюсь на коньках, так как папа еще занимался хоккеем. Каталась для себя, не была ни на каких просмотрах, потому что мама переживала и боялась за меня после одного случая. За несколько дней до просмотра мы поехали на каток, где меня сбил мужчина. Он на меня налетел, я его не видела. Итог — пораненная рука.

Хорошо, что у меня было две толстовки. Они защитили от острого лезвия его конька. Мама решила, что это знак и в фигурное катание мне не надо. Было обидно.

— Сильно переживала?

— Я тогда, если честно, испугалась. Несмотря на то, что у детей меньше страха, чем у взрослых. Сейчас бы, наверное, попробовала чему-то научиться. Думаю, как-нибудь попрошу Сашу Трусову, чтобы научила меня одинарному акселю, например.

— Еще всегда есть «Ледниковый период», где можно закрыть гештальт с фигуркой.

— Да, я об этом тоже думала.

— Насколько сильно ты погружена в фигурное катание как зритель?

— Как зритель, наверное, не на сто процентов. Много смотрю только, когда идут главные старты. Я болею за Сашу Трусову. Она сейчас отсутствует, но, думаю, еще вернется.

— Вы дружите, а как познакомились?

— В Новогорске. Я была в юниорской сборной. Мы готовились, если не путаю, к чемпионату Европы на Мальте. Я тогда о фигурном катании как-то подзабыла. Мы с Сашей пересеклись в бане, где больше никого не было. Начали болтать, даже не узнали имен и видов спорта, а потом уже выяснили это, и все закрутилось. После этого до сих пор поддерживаем общение — года 4 уже.

— А с Елизаветой Шанаевой и Софьей Самоделкиной?

— С Лизой Шанаевой мы тоже познакомились на базе. У меня был день рождения. Я такой человек, который любит новые знакомства, общение. Лизу увидела в коридоре. Она шла, и я ей такая: «А приходи на мой день рождения». Я тогда, можно сказать, всю базу собрала. В итоге знакомство состоялось уже на самом празднике. Лиза даже подарила мне подарок, чему я удивилась. И вот с того дня общаемся.

С Соней Самоделкиной знакомство случилось через Сашу. У меня есть правило — приглашать на день рождения человека с кем-то еще, если он хочет. Я всегда за новые знакомства. И вот Саша пришла ко мне с Соней. Так мы и познакомились, став также общаться друг с другом, – рассказала Анастасия Бахтырева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
