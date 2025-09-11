Самоделкина, Шайдоров, Чха Чжун Хван, Браун, Эгадзе, Дэвис и Смолкин выступят на Мемориале Тена

Стал известен состав участников Мемориала Дениса Тена.

Турнир серии ISU Challenger пройдет в Алматы с 1 по 4 октября.

В мужском одиночном катании выступят Михаил Шайдоров (Казахстан), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Ника Эгадзе (Грузия), Джейсон Браун (США).

В женском одиночном заявлены Софья Самоделкина (Казахстан), Хэ Ин Ли, А Сон Ен (обе – Южная Корея), Маделин Скизас (Канада).

В танцах на льду в состав участников вошли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия), Алисия Фаббри и Пол Айер (Канада), Лиа Несет и Артем Маркелов, Уна Браун и Гэйдж Браун (все – США).

Полный состав участников можно посмотреть на сайте ISU .