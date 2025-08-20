Самоделкина о серебре на Cranberry Cup: «Вновь почувствовала эту искру: когда стоишь на пьедестале с медалью и понимаешь, что ты ее заслужила своей работой»

Софья Самоделкина поделилась впечатлениями о турнире Cranberry Cup в США.

Казахстанская фигуристка стала второй, уступив американке Изабо Левито.

Слова Самоделкиной передает журналист Спортса’’ Майя Багрянцева.

«Хороший получился турнир, яркий и классный. В первую очередь, я довольна тем, как быстро смогла настроиться и собраться физически. Мы ведь решили ехать Бостон в самый последний момент: я готовились открыть сезон в октябре в Казахстане, на Мемориале Дениса Тена.

Идея выступить на Cranberry Cup принадлежит Рафаэлю Владимировичу [Арутюняну]. Я сначала немного опешила, потому что мне казалось, что я не готова – еще же август. А потом поняла, что раз мой тренер уверен, что я смогу достойно прокатать, то почему я сама в себя не верю? Так что я очень, очень ему благодарна – и не только за совместную работу, а за эту веру в меня.

Я это и на тренировках чувствую. Когда все хорошо получается, он может похвалить, а когда что-то не идет, он всегда находит такие слова, что я понимаю: все возможно, он знает, что я смогу, все получится. Конечно, когда в тебя верит такой легендарный человек, это дает невероятный заряд.

Так что психологически к турниру я была готова – страха не было, а вот за физическую форму немного переживала. Короткую программу я успела до старта прокатать целиком всего пять раз, произвольную – немногим больше.

Тренеры сказали, что я справлюсь, с мамой мы тоже обсудили, что ей нет особой нужды со мной лететь – и в итоге, все прошло нормально. Мама перед стартом всегда очень переживает, начинает суетиться и меня успокаивать, даже когда я не особо нервничаю. А тут я сама за себя отвечала – и мне это понравилось. Так что это был интересный и важный опыт.

Еще я очень благодарна нашей федерации, потому что они моментально включились, быстро организовали билеты, гостиницу и вообще меня очень поддерживают. Всегда смотрят мои прокаты в прямом эфире – даже если в этот момент в Казахстане ночь, потом сразу звонят и поздравляют. Это приятно.

Я впервые за последние несколько лет вновь почувствовала эту искру: когда стоишь на пьедестале с медалью и понимаешь, что ты ее заслужила своей работой. Медаль сейчас висит прямо напротив моей кровати, я каждое утро на нее смотрю и улыбаюсь. Это хорошие воспоминания», – сказала Самоделкина.