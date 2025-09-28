  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгений Артющенко: «В мастерах менее ответственно, но хочется показывать более взрослое катание, чтобы не говорили, что это вчерашние юниоры»
0

Евгений Артющенко: «В мастерах менее ответственно, но хочется показывать более взрослое катание, чтобы не говорили, что это вчерашние юниоры»

Артющенко хочет показывать более взрослое катание после выхода из юниоров.

Василиса Григорьева и Евгений Артющенко – победители первенства России 2025 года. С сезона-2025/26 они будут выступать по мастерам. 

Сегодня они представили произвольный танец на контрольных прокатах взрослой сборной России в Санкт-Петербурге. 

Артющенко: Думаю, старались, чтобы больше получилось и не выпадать из образа. Первостепенная цель — показать программы. Был продуктивный сбор в Новогорске, нам сказали все что было возможно. Все, что могли, пытались исправить к контрольным прокатам.

Григорьева: Думаю, большая часть сегодня получилась. Большую работу проделали с нами наши специалисты в Новогорске. Не могу сказать, что стало больше ответственности, когда перешли в мастера. Стало менее волнительно выступать.

Артющенко: В мастерах менее ответственно, но хочется показывать более взрослое катание, чтобы не говорили, что это вчерашние юниоры. Хочется, чтобы воспринимали как взрослую пару с самого начала.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Василиса Григорьева
танцы на льду
logoконтрольные прокаты
logoсборная России
Евгений Артющенко
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кагановская о произвольном танце: «Спасибо Ришо за прекрасную работу. Эта программа про родство душ, которые выбрали счастливую жизнь»
34сегодня, 16:56
Андрей Ежлов: «Из наших произвольных программ «Каренина» – наилучшая и сильнейшая, но физики пока не хватает. Хотели очень классику»
3сегодня, 16:47
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щербакова и Гончаров выступили с произвольными танцами
435сегодня, 16:00
Главные новости
Екатерина Миронова: «В произвольном танце я пытаюсь прочувствовать наличие тела, представляя, что его нет»
442 минуты назад
Щербакова из танцев на льду: «Старались придумать много новых элементов, например слайдинг. Мы, наверное, два месяца валялись»
49 минут назад
Софья Леонтьева: «Не хотим ставить программы проще, хотим показывать сложный контент и сложные элементы»
55 минут назад
Елизавета Пасечник: «В программе я спасаю Дарио от одиночества, а он спасает мою душу. Мы спасаем друг друга»
14сегодня, 17:49
Кагановская о произвольном танце: «Спасибо Ришо за прекрасную работу. Эта программа про родство душ, которые выбрали счастливую жизнь»
34сегодня, 16:56
Андрей Ежлов: «Из наших произвольных программ «Каренина» – наилучшая и сильнейшая, но физики пока не хватает. Хотели очень классику»
3сегодня, 16:47
Анастасия Мухортова: «Над исполнением произвольной еще работать и работать. Были две небольшие ошибочки, но не бросили программу»
6сегодня, 16:36
«Как побороть страх перед прыжками? Просто: ниже льда не упадешь». Трусова показала, как делать риттбергер
18сегодня, 16:30Видео
Артем Грицаенко: «Пока наши тройные элементы не будут доведены до идеала, мы не можем усложняться»
2сегодня, 16:07
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щербакова и Гончаров выступили с произвольными танцами
435сегодня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
сегодня, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
сегодня, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
сегодня, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
1сегодня, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
сегодня, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
2вчера, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
вчера, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
1вчера, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
726 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33