Евгений Артющенко: «В мастерах менее ответственно, но хочется показывать более взрослое катание, чтобы не говорили, что это вчерашние юниоры»

Артющенко хочет показывать более взрослое катание после выхода из юниоров.

Василиса Григорьева и Евгений Артющенко – победители первенства России 2025 года. С сезона-2025/26 они будут выступать по мастерам.

Сегодня они представили произвольный танец на контрольных прокатах взрослой сборной России в Санкт-Петербурге.

Артющенко: Думаю, старались, чтобы больше получилось и не выпадать из образа. Первостепенная цель — показать программы. Был продуктивный сбор в Новогорске, нам сказали все что было возможно. Все, что могли, пытались исправить к контрольным прокатам.

Григорьева: Думаю, большая часть сегодня получилась. Большую работу проделали с нами наши специалисты в Новогорске. Не могу сказать, что стало больше ответственности, когда перешли в мастера. Стало менее волнительно выступать.

Артющенко: В мастерах менее ответственно, но хочется показывать более взрослое катание, чтобы не говорили, что это вчерашние юниоры. Хочется, чтобы воспринимали как взрослую пару с самого начала.