Андрей Ежлов: «Из наших произвольных программ «Каренина» – наилучшая и сильнейшая, но физики пока не хватает. Хотели очень классику»

Шевченко и Еременко рассказали о танце в образах Карениной и Вронского.

В произвольном танце фигуристы катаются под музыку Дарио Марианелли к фильму «Анна Каренина».

Шевченко: Ощущения необычные, давно не выступали, не верится в происходящее. Рады, что сезон начался, это отличный опыт, благодарны, что здесь оказались. Будем совершенствоваться и готовиться к сезону.

Идею программы предложил Илья Изяславич (Авербух). Думали, что хотим исполнить образы классических русских героев. Илья Изяславич сказал, что видит нас так. Мы начали слушать музыку, нас захватило.

Ежлов: Кажется, что из наших произвольных программ это наилучшая и сильнейшая, но физики пока не хватает. Хотели очень классику.

— Была ли идея в конце спасти Каренину?

Шевченко: Открытый финал. Конечно, было бы правильно закончить на том, что бросаюсь под поезд и оттуда не встаю. Но это творческое решение продиктовано техническими правилами, нам нельзя заканчивать так программу. Думая об этом, тренеры решили, что у нас будет открытый финал. Нас судьба разделяет.

— Известны этапы?

Шевченко: Выступим в Магнитогорске и Москве.