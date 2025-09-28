Кагановская о произвольном танце: «Спасибо Ришо за прекрасную работу. Эта программа про родство душ, которые выбрали счастливую жизнь»

Кагановская и Некрасов поблагодарили Ришо за постановку произвольного танца.

Французский хореограф Бенуа Ришо поставил Василисе Кагановской и Максиму Некрасову программу под композицию «Rain, In Your Black Eyes» Эцио Боссо.

Кагановская: Огромное спасибо Бенуа за прекрасную работу. Мы получаем огромное удовольствие, катая эту программу. Даже ощущаем себя по‑другому в ней.

Я бы сказала, что эта программа про родство душ, которые выбрали счастливую жизнь. Для нас в этом году короткий танец физически сложнее, чем произвольный, что удивительно. Короткий — заводной, без остановки, на нем больше устаем. Произвольный — дышащий.

Некрасов: Это что‑то новое для нас, новый стиль, хореография. До сих пор дорабатываем эту программу. У нас сильный контраст между программами, но произвольная тоже тяжеленькая. Надо катать ее спокойно, размашисто.