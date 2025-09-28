2

У Кагановской и Некрасова – Эцио Боссо, у Шевченко и Ежлова – «Анна Каренина»: вся музыка к произвольным танцам у дуэтов

Стала известна музыка к произвольным танцам дуэтов сборной России.

Анна Щербакова – Егор Гончаров – Outlaw, Глаза – Intelligency

Милана КузьминаДмитрий Студеникин – OST «Клеопатра» / Variations of Supernature – Cerrone Symphony

Василиса ГригорьеваЕвгений Артющенко – Something’s Got a Hold on Me, I’ll take Care of You – Джо Бонамасса & Бет Харт / Legend – The Score

Софья Шевченко – Андрей Ежлов – OST «Анна Каренина»

Василиса КагановскаяМаксим Некрасов – Rain, In Your Black Eyes – Эцио Боссо

Елизавета ПасечникДарио Чиризано – Thais – Original version – Act Trois – C’est Toi, Mon Pere – Жюль Массне

Екатерина Миронова – Евгений Устенко – OST «Она»

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – Water Drums – Union Jack / Gorilla – Lord KraVen / Earth Melodies – Екатерина Шелехова / Growing Up Londinium – Дэниел Пембертон

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
Егор Гончаров
Милана Кузьмина
Дмитрий Студеникин
Василиса Григорьева
Евгений Артющенко
logoВасилиса Кагановская
Софья Шевченко
logoМаксим Некрасов
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Софья Леонтьева
logoсборная России
танцы на льду
Анна Щербакова (танцы)
logoконтрольные прокаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров представят произвольные танцы
3сегодня, 06:00
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щербакова и Гончаров предстаили ритм-танцы
538вчера, 16:08
У Кагановской и Некрасова – The Prodigy, у Щербаковой и Гончарова – «Сука Любовь»: вся музыка к ритм-танцам у дуэтов
21вчера, 06:59
Главные новости
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова выйдут на лед с произвольными программами
5958 минут назад
Костомаров и Домнина примут участие в забеге в Международный день глухих
сегодня, 06:57
Дикиджи о четверном акселе: «Пока его не прыгаю. В приоритете – накатать программу, чтобы я не доживал ее, а доезжал»
9сегодня, 06:38
Владислав Дикиджи: «Смотрел прокаты Гуменника в Пекине. Очень рад за Петю. Он большущий молодец»
26сегодня, 06:35
У Бойковой и Козловского – «Лунная соната», у Мишиной и Галлямова – Элвис Пресли: вся музыка к произвольным программам у пар
4сегодня, 06:24
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
55сегодня, 06:19
У Двоеглазовой – ABBA, у Горбачевой – «Нотр-Дам де Пари»: вся музыка к произвольным программам у женщин
14сегодня, 06:18
У Кондратюка – «Список Шиндлера», у Лутфуллина – «Крестный отец»: вся музыка к произвольным программам у мужчин
58сегодня, 06:12
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров представят произвольные танцы
3сегодня, 06:00
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко выступят с произвольными программами
5сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
сегодня, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
1вчера, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
вчера, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
1вчера, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
726 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
326 сентября, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
325 сентября, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
625 сентября, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
525 сентября, 13:40