У Кагановской и Некрасова – Эцио Боссо, у Шевченко и Ежлова – «Анна Каренина»: вся музыка к произвольным танцам у дуэтов

Стала известна музыка к произвольным танцам дуэтов сборной России.

Анна Щербакова – Егор Гончаров – Outlaw, Глаза – Intelligency

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – OST «Клеопатра» / Variations of Supernature – Cerrone Symphony

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – Something’s Got a Hold on Me, I’ll take Care of You – Джо Бонамасса & Бет Харт / Legend – The Score

Софья Шевченко – Андрей Ежлов – OST «Анна Каренина»

Василиса Кагановская – Максим Некрасов – Rain, In Your Black Eyes – Эцио Боссо

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – Thais – Original version – Act Trois – C’est Toi, Mon Pere – Жюль Массне

Екатерина Миронова – Евгений Устенко – OST «Она»

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – Water Drums – Union Jack / Gorilla – Lord KraVen / Earth Melodies – Екатерина Шелехова / Growing Up Londinium – Дэниел Пембертон