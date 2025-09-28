У Кагановской и Некрасова – Эцио Боссо, у Шевченко и Ежлова – «Анна Каренина»: вся музыка к произвольным танцам у дуэтов
Анна Щербакова – Егор Гончаров – Outlaw, Глаза – Intelligency
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – OST «Клеопатра» / Variations of Supernature – Cerrone Symphony
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – Something’s Got a Hold on Me, I’ll take Care of You – Джо Бонамасса & Бет Харт / Legend – The Score
Софья Шевченко – Андрей Ежлов – OST «Анна Каренина»
Василиса Кагановская – Максим Некрасов – Rain, In Your Black Eyes – Эцио Боссо
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – Thais – Original version – Act Trois – C’est Toi, Mon Pere – Жюль Массне
Екатерина Миронова – Евгений Устенко – OST «Она»
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – Water Drums – Union Jack / Gorilla – Lord KraVen / Earth Melodies – Екатерина Шелехова / Growing Up Londinium – Дэниел Пембертон