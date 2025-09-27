2

Шевченко о танце под «Тополиный пух»: «Решили поэкспериментировать. Ехала и слышала, как кто-то поет»

Софья Шевченко рассказала о выборе музыки для ритм-танца.

Программа Софьи Шевченко и Андрея Ежлова поставлена под песни «Ночь» Андрея Губина «Тополиный пух» группы «Иванушки International», сегодня фигуристы представили ее на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. 

«Тема 90-х — задача стояла в поиске танцевальной музыки, дискотеки. Мы подумали, что русские зрители под русскую музыку точно захотят это сделать. Все-таки мы надеемся, что в ближайшем будущем наши возможности в плане мировых турниров расширятся. Но пока сейчас есть такая возможность, решили поэкспериментировать. Ехала и слышала, как кто-то поет.

Под любую музыку заряжает отдача от зала. Когда слышишь крики, аплодисменты, понимаешь, что перед тобой стоит задача доставить зрителям удовольствие. Они не должны видеть, что тебе тяжело, что у тебя какие-то трудности. Они пришли улыбаться.

Сначала межсезонье тянулось долго, казалось, так много времени. Углубились в элементы и времени не осталось совсем. Приехали с отдыха, начались сильные физические нагрузки, а потом и на льду надо было программу выкатывать. В общем, не успели обернуться – и уже на прокатах.

Когда вижу сальто, переживаю, ехать и смотреть на это… Я вижу и чувствую, как мы устали к концу программы, степень волнения растет», – сказала Шевченко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Софья Шевченко
logoконтрольные прокаты
Андрей Ежлов
logoсборная России
танцы на льду
