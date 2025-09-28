24

Александр Галлямов: «Изначально я должен был выступать в красном костюме, но мне показалось это скучным. Он будет потом»

Мишина и Галлямов вернут старые костюмы к произвольной программе «Элвис».

Сегодня фигуристы выступили на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. 

Мишина: В первую очередь ощущение радости, что мы вернулись и можем показывать такое катание, не на пике формы пока, но для начала сезона хорошо.

Галлямов: По костюмам не знаем, как будет, изначально я должен был выступать в красном костюме, но мне показалось это скучным, этот костюм шился как запасной, я решил выйти в нем здесь. Красный костюм будет потом.

На прокатах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили в произвольной программе четверной выброс сальхов. 

«Любой четверной элемент — это классно, это очень много работы, поэтому ребят, конечно, поздравляем. У Тамары Николаевны (Москвиной) были ученики с у-си — Кавагути – Смирнов, которые выполняли два четверных выброса и даже не в начале программы», – цитирует Мишину «Чемпионат».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
