Вайцеховская о словах Галлямова после травмы: «Человек, скорее всего, был в шоке. И зачем рассказывать всю правду сразу? Травма – личное дело спортсмена»

Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с травмой Александра Галлямова.

В марте во время турнира на Байкале фигурист серьезно травмировал ногу – у него был перелом и разрыв нескольких связок.

Сразу после случившегося Галлямов опровергал информацию о травме, появившуюся в СМИ, и заявлял, что он просто порезал палец: «Не понимаю, кто занимается такой ложной информацией. Просто из мухи слона».

«Иногда я очень четко чувствую, что мыслить, как журналист, не научусь, видимо, никогда. Коллега Наташа Марьянчик, прочитав полный диагноз мартовской травмы Александра Галлямова , недоумевает:

«Думаете, кто-то извинился перед болельщиками и журналистами? Хотя бы попытался объяснить, почему не получилось сказать всей правды сразу?»

У меня же возникает вопрос: А зачем? Сезон завершен, все соревнования Мишина и Галлямов выиграли, их кандидатуры рассматриваются ISU для участия в ОИ-квалификации. С ногой непонятно что (диагноз был поставлен только при повторном наложении гипса, если не ошибаюсь). Кричать об этом на весь свет, понимая, что именно это может повлиять на тех же судей и лишить тебя медали? Ну вот нафига?

Что говорил в момент травмы сам спортсмен – вообще яйца выеденного не стоит. Человек скорее всего в шоке был. А если и не был – читай выше.

Опять же, а почему вдруг Галлямову-то прилетело? Давайте потребуем прям сейчас объяснений от Аделии Петросян, от Димы Алиева, от Жени Семененко. Или просто остановимся на том, что травма – личное дело спортсмена. Тем более по нынешним временам. Захочет – расскажет, как это сейчас сделал тот же Галлямов, хотя вообще мог промолчать. И никто бы слова не сказал.

Странно все же устроен мир...» – написала Вайцеховская в телеграм-канале.