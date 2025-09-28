  • Спортс
  • У Бойковой и Козловского – «Лунная соната», у Мишиной и Галлямова – Элвис Пресли: вся музыка к произвольным программам у пар
У Бойковой и Козловского – «Лунная соната», у Мишиной и Галлямова – Элвис Пресли: вся музыка к произвольным программам у пар

Стала известна музыка к произвольным программам пар сборной России.

Вероника Меренкова – Даниль Галимов – Wicked Game – Ursine Vulpine / Take On Me – Матиас Фриче

Екатерина ЧикмареваМатвей Янченков – Cernunnos – Кристиан Рейндль & Люси Паради / Obscura – Кристиан Рейндль & Люси Паради, Power-Haus

Таисия ЩербининаАртем Петров – Still Loving You – Infinity Inside, Евгений Егоров

Анастасия МишинаАлександр Галлямов – Trouble, Love me tender, Hound dog – Elvis Presley

Александра БойковаДмитрий Козловский – Moonlight Sonata Epic Version – Самуэль Ким / Moonlight Sonata Trailerized – Wall of Noise

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – El Tango De Roxanne – Хосе Фелисиано, Юэн Макгрегор, Яцек Коман

Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев – Van Gogh – Virginio Aiello / Risk – Steven Gutheinz / Cernunnos – Кристиан Рейндль & Люси Паради

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
