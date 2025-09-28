Аделия Петросян заявила, что не реагирует на то, что пишут в интернете.

На прошлых выходных фигуристка победила на олимпийском квалификационном турнире в Пекине и завоевала право выступить на Олимпиаде-2026 в Милане.

27-28 сентября она представила свои программы на контрольных прокатах сборной России.

— Программа у вас темповая, ускоряется. Устаешь в конце?

— Я после каждого прыжка устаю, ха-ха! Доезжаешь уставшей. Тут все зависит от настроения, если допустил ошибку, то чувствуешь больше усталости. Желательно не ошибаться, иначе не хватает сил.

— Много получила сообщений в соцсетях?

— Очень много. В телеграме смогла всем ответить, хоть это было непросто, разгребла. В других социальных сетях слишком много, поэтому руки пока не дошли.

Мне все равно, что пишут — хорошее, плохое. Мама говорит, что мне это все не надо (читать), но меня это не отвлекает. Могу прочитать какую-то новость и дальше пойти разминаться, — сказала Петросян.