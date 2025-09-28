  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Аделия Петросян: «Пробовала четверные прыжки после травмы, тулуп уже выезжала, но пока это нестабильно, тяжело и некомфортно»
Аделия Петросян: «Пробовала четверные прыжки после травмы, тулуп уже выезжала, но пока это нестабильно, тяжело и некомфортно»

Аделия Петросян рассказала, что пробовала исполнять четверные после травмы.

«Тяжело ли было исполнять произвольную на прокатах? Нет, не очень. В Пекине приболела чуть-чуть, но сейчас все нормально.

В Петербурге всегда люблю выступать, прокаты, наверное, обсуждать не будем. Не знаю, что зрителям могло понравиться, но вроде аплодировали.

Пробовала четверные прыжки после травмы, тулуп уже выезжала, но пока это нестабильно, тяжело и некомфортно», — сказала Петросян. 

«Планы на сезон? Мы еще не решили, вроде бы в начале серии Гран-при должна выступить, но еще ничего не утвердили», — цитирует Петросян «Чемпионат». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
женское катание
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoконтрольные прокаты
