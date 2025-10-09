  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Двоеглазова о подготовке к сезону: «Были моменты, когда Тутберидзе подгоняла меня: «Давай, ты можешь, я знаю. Почему ты не делаешь контент, который можешь делать»
2

Двоеглазова рассказала, что Тутберидзе подгоняла ее при подготовке к сезону.

«Я по-другому начала относиться к тренировочному процессу, подготовила свое тело за период отдыха в мае к выходу на лед, потому что есть какие-то болячки все равно – это нормально. Я понимала, что мне нужно поддерживать вес, чтобы мне было проще крутить многооборотные прыжки. В том сезоне у меня было три четверных, и уже с сентября тоже начала вставлять их в программу, но только к зиме вышла на пик формы. Насчет тройных прыжков – надо нарабатывать физику, я много бегала на дорожке, чтобы хватало сил доехать программу и зажечь во второй половине, а не еле ехать под конец.

Вообще я трудоголик: с детства мама приучала, что нужно много работать. Понятно, что никто не говорит, что я как безбашенная катаюсь по 10 часов на льду. Тут должно быть и правильное восстановление, также надо ходить не только на лед, но и на все дополнительные занятия: хореография, растяжка, ОФП, джаз. Я делаю ставку на то, что все это проявится в нужный момент, и у меня получится показать результат.

На самом деле обычно расту поменьше. В том сезоне я выросла на 1 сантиметр, по-моему. За это межсезонье я выросла на 3 сантиметра. Это больше, чем обычно. Но со сложностями я не столкнулась, мне даже это помогло, я подросла, немного вес ушел. С питанием стало чуть проще, я долго подбирала для себя именно тот режим, который мне нужен. В том сезоне было трудно, я вообще не понимала, как мне нужно питаться. Вес прибавлялся, есть хотелось. Сейчас, конечно, тоже в начале, когда включалась в тренировочный процесс, организм требовал, но через месяц-полтора я пришла в свой рабочий вес.

Были моменты, когда Этери Георгиевна подгоняла меня: «Давай, ты можешь, я знаю. Почему ты не делаешь контент, который можешь делать». Были и такие моменты, когда я на тренировках прыгала и думала: «Надо еще и еще тренировать». Тогда уже Этери Георгиевна останавливала меня, чтобы, не дай Бог, не получить травму.

В начале июля мне поставили программы, я их накатывала. Мне в целом нравится рабочий процесс, особенно когда у меня есть силы. Конечно, в июле я еще не выкатывала три четверных. Но в сравнении с прошлым сезоном я была уже в лучшей форме, чем в это же время год назад», – сказала фигуристка Алиса Двоеглазова.

Новый козырь Этери: Двоеглазова так летала, что тренеры передразнивали

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
женское катание
logoАлиса Двоеглазова
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
