Аделия Петросян: «Произвольная программа прошлого сезона была одной из лучших в моей карьере. Ни у кого не было вопросов, почему именно ее оставили»

Аделия Петросян объяснила, почему выступит на Олимпиаде со старыми программами.

В короткой программе фигуристка катается под попурри песен Майкла Джексона, в произвольной – под «Yo Soy Maria» Астора Пьяццоллы. 

«Произвольная программа того сезона была одной из лучших в моей карьере. Так что ни у кого не было вопросов, почему именно ее оставили.

Короткую решили вернуть, потому что она такая энергичная, с напором. Мне сказали тренеры, что именно ее надо катать на международной арене.

Я сегодня и вчера не так раскрыла все задуманное в своих программах. Надеюсь, будет лучше», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
женское катание
logoсборная России
logoАделия Петросян
