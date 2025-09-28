14

Петросян о желании сняться с олимпийского отбора: «К счастью, нашлись люди, которые меня развернули и смогли вытащить»

Петросян объяснила, почему хотела отказаться от участия в олимпийском отборе.

— Тутберидзе сказала, что подготовка к отборочным была тяжелая, вы думали сняться.

— Пришли люди, которые со мной поговорили и сказали, что это даже не обсуждается, что (в случае отказа) буду об этом жалеть.

Когда ты в таком отчаянии, ты не слушаешь. Сейчас понимаю, если бы я там не выступила и не получила бы квоту, было бы плохо. Даниил Маркович (Глейхенгауз) много со мной разговаривал. Надо использовать шанс, не хотелось бы бросить все, хотя ты уже 14 лет в фигурном катании.

К счастью, нашлись люди, которые меня развернули и смогли вытащить.

У меня долгое время не было серьезных травм. Долгий перерыв, когда я не тренировалась, меня выбил больше не из‑за того, что не прыгаю долго, а из‑за психологического состояния. Потом наложились и прыжки, — сказала Аделия Петросян. 

Петросян победила на олимпийском квалификационном турнире и завоевала именную лицензию для участия в Олимпийских играх-2026 в Милане. 

Откровения Тутберидзе: Петросян думала сняться с отбора – но оказалось, «запасная еще менее готова»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoАделия Петросян
олимпийская квалификация
logoЭтери Тутберидзе
logoМатч ТВ
травмы
женское катание
