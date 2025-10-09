Агата Петрова: «Новую короткую программу поставил Авербух, потом дорабатывали ее с Навиславской. Получился образ независимой девушки»

Фигуристка Агата Петрова рассказала о новой короткой программе от Ильи Авербуха.

Петрова получила 63,17 балла за короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина, она занимает текущее второе место. Программа фигуристки поставлена под песню Барбары Прави La femme.

«Ощущения достаточно хорошие, рабочий прокат, есть над чем дальше работать.

Новую короткую программу поставил Илья Авербух , потом дорабатывали ее с Елизаветой Навиславской. Так и получился этот образ – это такая независимая девушка, которая спрашивает: «Кто решил, что мы, женщины, слабые?», утверждает, что девушки тоже сильные характером и духом, что они не уступают мужчинам.

Идея костюма – от наших тренеров, Софьи Самодуровой , Елизаветы Навиславской и Елизаветы Туктамышевой . Его сшила Мария Евстигнеева, еще будем дорабатывать его немного», – сказала Петрова.

«Агата еще в процессе набора формы, главное было откатать чистенько, чтобы она почувствовала уверенность сейчас. Добавить нечего, она молодец сегодня, справилась. Подготовка шла по плану, первый сбор после отпуска был в Кисловодске, потом – в Беларуси, туда, к сожалению, не поехала, там были другие тренеры.

Почему решили сделать Агате такую короткую программу? Идея была от нашего хореографа Елизаветы Навиславской. Мне кажется, по характеру эта программа очень подходит Агате, она уже не такая детская, костюм достаточно деловой, все рады», – добавила Самодурова.