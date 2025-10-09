  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Агата Петрова: «Новую короткую программу поставил Авербух, потом дорабатывали ее с Навиславской. Получился образ независимой девушки»
3

Агата Петрова: «Новую короткую программу поставил Авербух, потом дорабатывали ее с Навиславской. Получился образ независимой девушки»

Фигуристка Агата Петрова рассказала о новой короткой программе от Ильи Авербуха.

Петрова получила 63,17 балла за короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина, она занимает текущее второе место. Программа фигуристки поставлена под песню Барбары Прави La femme.

«Ощущения достаточно хорошие, рабочий прокат, есть над чем дальше работать.

Новую короткую программу поставил Илья Авербух, потом дорабатывали ее с Елизаветой Навиславской. Так и получился этот образ – это такая независимая девушка, которая спрашивает: «Кто решил, что мы, женщины, слабые?», утверждает, что девушки тоже сильные характером и духом, что они не уступают мужчинам.

Идея костюма – от наших тренеров, Софьи Самодуровой, Елизаветы Навиславской и Елизаветы Туктамышевой. Его сшила Мария Евстигнеева, еще будем дорабатывать его немного», – сказала Петрова.

«Агата еще в процессе набора формы, главное было откатать чистенько, чтобы она почувствовала уверенность сейчас. Добавить нечего, она молодец сегодня, справилась. Подготовка шла по плану, первый сбор после отпуска был в Кисловодске, потом – в Беларуси, туда, к сожалению, не поехала, там были другие тренеры.

Почему решили сделать Агате такую короткую программу? Идея была от нашего хореографа Елизаветы Навиславской. Мне кажется, по характеру эта программа очень подходит Агате, она уже не такая детская, костюм достаточно деловой, все рады», – добавила Самодурова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Елизавета Навиславская
logoСофья Самодурова
Агата Петрова
женское катание
Мемориал Панина
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
logoИлья Авербух
Мария Евстигнеева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. КМС. Петрова, Сарафанова, Шарапова, Лисс, Юрова, Диана Мильто представят короткие программы
53сегодня, 07:00Live
Мастер-класс от Лизы Туктамышевой по артистизму в фигурке: почему он так важен?
883 октября, 05:40
Илья Авербух: «Уверен, Валиева еще не сказала свое главное слово в спорте. Конечно, предстоит тяжелый труд, и Соколовской это по плечу»
251 октября, 13:39
Главные новости
Trialeti Trophy. Губанова, Хэ Ин Ли, Гутманн, Пеццетта, Ватанабе представят короткие программы
710 минут назадLive
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов выступят с ритм-танцами
2сегодня, 05:33
«Наверное, номер Щербаковой и Гончарова был единственным, в течение которого мама и жена Саши улыбались». Вайцеховская о мемориале Гришина
1355 минут назад
«Есть много тех, кто может сказать или написать в соцсетях: ты толстая на льду, ты очень большая». Самоделкина о проблемах с весом
6сегодня, 09:15
Косторная о паре Коробейниковой и Куницы: «Я стараюсь приходить почти на все тренировки. Говорю не всю информацию, которую хотела бы, – чтобы не демотивировать»
6сегодня, 08:55
Самоделкина о травме: «Мы много работали над тройным акселем. На одной из тренировок нога застряла во льду, и колено выкрутилось»
7сегодня, 08:46
Ника Эгадзе: «Я не представлял, как круто выступать дома, на своем катке. Настолько счастлив, что даже не нервничаю»
7сегодня, 08:12
Гиоргобиани о Trialeti Trophy: «Все говорили, что я сумасшедшая, но я была уверена, что привезу в Грузию большое фигурное катание»
8сегодня, 08:05
Алиса Лью вернула короткую программу прошлого сезона
8сегодня, 07:33
Мемориал Панина. КМС. Петрова, Сарафанова, Шарапова, Лисс, Юрова, Диана Мильто представят короткие программы
53сегодня, 07:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
2сегодня, 09:08
Гран-при среди юниоров. Шимада, Кушида, Бат, Титова, Юн Со Чжин, Хо Чжи Ю, Гургенидзе, Шифрина выступят с короткими программами
сегодня, 06:55
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Казанеки, Лонг, Круглов покажут короткие программы
сегодня, 06:43
Мемориал Панина. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
2вчера, 19:26
Мемориал Панина. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут короткие программы
вчера, 19:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58