«Наверное, номер Щербаковой и Гончарова был единственным, в течение которого мама и жена Саши улыбались». Вайцеховская о мемориале Гришина

Вайцеховская высказалась о номере Щербаковой и Гончарова на мемориале Гришина.

5 октября в Москве состоялся вечер памяти комментатора Александра Гришина, погибшего в августе. Танцевальный дуэт Анна Щербакова – Егор Гончаров исполнил номер под песню «Сука любовь».

«Зацепилась за фразу из комментария в чате: «Еще раз осознаешь, какая огромная потеря уход Саши Гришина. Просто невосполнимая потеря…»

В связи с этим не могу не написать.

Мне, видимо, никогда не понять людей, которые под маской преданности фигурному катанию начинают истерично самоутверждаться в интернет-пространстве за счет объектов своей так называемой «любви».

Один из последних примеров случился как раз на мемориале Александра Гришина, где Аня Щербакова и Егор Гончаров катали свой ритм-танец.

Наверное, это вообще был единственный номер, в течение которого мама Саши и его жена Настя улыбались, глядя на лед. Его только ради этого стоило откатать. Выступление, собственно, так и было задумано изначально – исполнить программу, которая наверняка понравилась бы Александру, доставила бы ему удовольствие.

Была и предыстория. Ребят вообще сначала просили выйти с прошлогодним танцем под «Песняров», как раз потому, что Гришин безумно любил ту программу, выделял её из всех, что катали в прошлом сезоне танцоры, и об этом не раз он сам говорил в кругу коллег. Он же, кстати, как-то сказал Щербаковой и Гончарову, узнав, что их новый танец будет поставлен под песни Михея, что очень ждёт начала сезона как раз с тем, чтобы увидеть эту постановку своими глазами.

Не увидел. Но именно поэтому Аня с Егором выбрали для прощания с комментатором совершенно не случайную, а глубоко символичную композицию.

И получили какое-то немыслимое количество хейта со стороны тех, кто, конечно же, гораздо лучше понимает, что и как должно быть сделано в этой жизни», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.

