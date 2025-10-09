  • Спортс
  • Мухортова и Евгеньев о переходе Тихонова в академию Навки: «Алексей сказал, что если мы хотим, он очень хотел бы видеть нас рядом с собой»
Мухортова и Евгеньев о переходе Тихонова в академию Навки: «Алексей сказал, что если мы хотим, он очень хотел бы видеть нас рядом с собой»

Мухортова и Евгеньев рассказали об уходе в школу Навки вслед за Тихоновым.

В июне тренер Алексей Тихонов перешел из центра Этери Тутберидзе в академию Татьяны Навки.

– Вы сменили тренерский штаб. Были ли у вас мысли остаться в прошлом штабе и не переходить вместе с Алексеем Тихоновым?

Евгеньев: Мы были свободны в этом решении. Алексей поставил нас перед фактом, сказал: «Ребята, извините, я принял решение поступить так». Он сказал, что дальше уже наша свобода выбора. Из уважения к тренерскому штабу, в котором мы вместе работали, он не имеет права забирать кого-то с собой насильно. Поэтому он сказал, что если вдруг мы хотим, то он очень хотел бы видеть нас рядом с собой.

Мухортова: Мы очень хотим, потому что Алексей очень много работал с нами и до перехода.

Евгеньев: Алексей очень много вложил в нас. Мы бы хотели и дальше брать его вложения в нас. Мы думаем, что эти вложения будут еще в 10 раз больше, чем то, что он уже нам дал, потому что это мастер и большой профессионал своего дела.

– Сейчас с вами еще работает Мария Петрова. Расскажите об этом опыте. Приходила ли она к вам на тренировки раньше?

Евгеньев: Мария раньше изредка приходила к Этери Георгиевне во дворец, поэтому мы примерно понимали, что нас ждет. С ней проще, не в плане нагрузки, а она относится ко всему проще. Алексей очень скрупулезный, щепетильный, очень любит каждую мелочь, каждую детальку, каждый акцентик и нюансик отработать, сделать его и прямо разобраться, что с чем.

Мухортова: А Мария подгоняет нас всех, чтобы мы не зацикливались на этих мелочах.

Евгеньев: Мария проще ко всему относится. Если у нас что-то не получается, она быстро может сказать: «Ну и фиг с ним». Не получилось – ладно, пойдемте сделаем, завтра получится. И, действительно, завтра это получается. Иногда бывало, что что-то не получалось, а мы продолжали тратить на это силы и нервы. Мария с Алексеем прекрасно дополняют друг друга. Если что-то хорошо, Мария скажет: «Хорошо, дальше». А если что-то плохо – Алексей с этим разберется.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoДмитрий Евгеньев
пары
logoАнастасия Мухортова
Алексей Тихонов
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
Мария Петрова
переходы
