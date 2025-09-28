Чикмарева и Янченков о целях на сезон: «Чистые прокаты. И пьедестал всего. Не хотим отдавать место на пьедестале»
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков – бронзовые призеры чемпионата России 2024 года. Прошлый сезон они пропустили из-за травмы партнерши.
28 сентября они представили произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.
Чикмарева: Хотелось показать себя на максимум, чтобы произвести эффект «вау». Не все получилось, как задумали, но все равно было круто.
Янченков: Морально было тяжело себя настроить, но для этого и созданы контрольные прокаты, чтобы был опыт перед сезоном.
— Насколько программа созвучна вам?
Янченков: Это программа‑секрет. Мы прячем эмоцию, которая слишком серьезна для человечества. Я несу через программу секрет.
— Какую цель ставите себе на сезон?
Чикмарева: Чистые прокаты.
Янченков: И пьедестал всего. Не хотим отдавать место на пьедестале.