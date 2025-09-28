Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс в произвольной программе на контрольных прокатах
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский чисто исполнили четверной выброс.
Фигуристы представили новую произвольную программу «Лунная соната» на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
В прокате Бойкова и Козловский сделали четверной выброс сальхов.
Оценки Петросян и Гуменника, проблемы Мишиной и Галлямова, трюк Дикиджи – интриги нашего сезона
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
