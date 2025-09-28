Лутфуллин о произвольной под музыку из «Крестного отца»: «Мишин загорелся этой программой, был доволен»

Лутфуллин оценил свой прокат произвольной программы на контрольных прокатах.

Фигурист выступил в Санкт-Петербурге с программой под музыку из фильма «Крестный отец»ю

– Первые ощущения – одухотворение, что смог доехать. Я хотел «Крестного отца» года два назад, но, по‑моему, у Матвея Ветлугина была эта программа, поэтому пришлось подождать.

Считаю, что хороший вариант музыки и задумка. Обычно фильм смотрю за день до соревнований, буду смотреть перед мемориалом Панина-Коломенкина. Пока с Алексеем Мишиным не успели обсудить, но думаю, что с командой обсудим после прокатов.

– Мишин был доволен, что вы захотели катать «Крестного отца»?

– Да, он «загорелся», – сказал Глеб Лутфуллин .