Лутфуллин о произвольной под музыку из «Крестного отца»: «Мишин загорелся этой программой, был доволен»
Лутфуллин оценил свой прокат произвольной программы на контрольных прокатах.
Фигурист выступил в Санкт-Петербурге с программой под музыку из фильма «Крестный отец»ю
– Первые ощущения – одухотворение, что смог доехать. Я хотел «Крестного отца» года два назад, но, по‑моему, у Матвея Ветлугина была эта программа, поэтому пришлось подождать.
Считаю, что хороший вариант музыки и задумка. Обычно фильм смотрю за день до соревнований, буду смотреть перед мемориалом Панина-Коломенкина. Пока с Алексеем Мишиным не успели обсудить, но думаю, что с командой обсудим после прокатов.
– Мишин был доволен, что вы захотели катать «Крестного отца»?
– Да, он «загорелся», – сказал Глеб Лутфуллин.
