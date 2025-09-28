Владислав Дикиджи: «Сегодня хотел сделать больше акцент на программе, так как на прокатах не сильно нужна техническая часть»
Владислав Дикиджи объяснил, почему откатал облегченный вариант программы.
Чемпион России по фигурному катанию выступил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Сегодня он представил произвольную под «Ночь на Лысой горе».
– Сегодня я катал немного облегченный прокат. Хотел сделать больше акцент на программе, так как на прокатах не сильно нужна техническая часть. Что хотел – выполнил. Музыка запала в душу.
Насколько близок образ? Отчасти он мне подходит, наверное.
– Ты оставляешь игрушки в гостиницах, чтобы передавали детям.
– Все что могу к себе запихнуть – запихиваю. Что не могу увезти – оставляю в отелях, чтобы передали детям.
– Где выступите?
– Казань и Омск. И на Мемориале Панина‑Коломенкина, – сказал Дикиджи.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
