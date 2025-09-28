Даниил Самсонов: «В произвольной у меня быстрый темп, накаляется у концу, там уже прямо рок. Это непросто скатать»

Даниил Самсонов прокомментировал свой прокат произвольной программы.

Фигурист представил новую программу под песню House of the Rising Sun на контрольных прокатах. Он упал во время выхода на лед.

«Падение на ровном месте в начале? Стал больше нервничать из-за этой ситуации. Поправлял конек, зубцом зацепился за лед.

Обе мои программы ставил Никита Михайлов . Про короткую вчера сказали, что многим понравилось. В произвольной у меня быстрый темп, накаляется у концу, там уже прям рок.

Это непросто скатать, но буду стараться, спасибо Никите за постановки», – сказал Самсонов после проката.