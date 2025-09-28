6

Николай Угожаев: «Москвина дает много советов, все советы верные. Всегда слушаюсь ее, очень помогает»

Николай Угожаев рассказал, что прислушивается к советам Тамары Москвиной.

Фигурист выступил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Он представил произвольную программу под The Sound Of Light Теодора Курентзиса.

– Доволен, первый прокат произвольной программы на такой большой публике. Идею программы выбрали уже в марте, начали активно готовить в конце прошлого сезона, до ума довели только сейчас. У меня образ барокко в современной обработке. Хотели показать в этой программе новый барокко с новыми костюмами из нашей эпохи. Соединение прошлого и современности.

Считаю, что хорошо готов к Мемориалу Панина‑Коломенкина. Изобретать велосипед не буду, думаю, буду с тем же (набором элементов).

– Одно из твоих выступлений на мастер‑классе Тамары Москвиной было с ней. Насколько она помогает?

– Она дает много советов, все советы верные. Всегда слушаюсь ее, очень помогает. Приятно, когда она присутствует и помогает на выступлениях, но и без нее могу выступать, – сказал Угожаев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoконтрольные прокаты
мужское катание
Николай Угожаев
Мемориал Панина
logoТамара Москвина
