Дикиджи о четверном акселе: «Пока его не прыгаю. В приоритете – накатать программу, чтобы я не доживал ее, а доезжал»

Владислав Дикиджи рассказал, почему пока не прыгает четверной аксель.

– Уделаешь время четверному акселю?

– На данный момент я его не прыгаю. В приоритете – накатать программу, чтобы я не доживал ее, а доезжал. Поэтому сейчас я аксель не прыгаю, это еще и травмами чревато. Осторожно подхожу к этому вопросу.

– Мечта когда-нибудь исполнить его в программе остается? Это вообще возможно?

– Думаю, это возможно. Но для начала я хочу выполнить пять четверных прыжков в произвольной программе – это моя ближайшая цель. Если я два-три раза выступлю чисто с этим контентом, пойму, что мне легко и я готов, то тогда можно будет еще усовершенствоваться в плане сложности, – рассказал Владислав Дикиджи .