  • Тарасова о возвращении Косторной в спорт: «Дайте девочке отдохнуть, пусть придет в себя. Не все так быстро набирают форму после родов, как Трусова»
3

Тарасова о возвращении Косторной в спорт: «Дайте девочке отдохнуть, пусть придет в себя. Не все так быстро набирают форму после родов, как Трусова»

Тарасова поздравила Косторную и Куницу с рождением сына.

У чемпионки Европы Алены Косторной и ее мужа Георгия Куницы родился первый ребенок.

«Рождение ребенка – важнейшее событие в жизни каждого человека. Я их поздравляю! Желаю ребенку расти здоровым и счастливым.

Сложно сказать, способна ли Косторная возобновить карьеру. Не думаю об этом. Дайте девочке отдохнуть. Пускай сначала придет в себя, а потом думает о спорте.

В ближайшие месяцы она будет полностью сосредоточена на малыше. А уж когда восстановится, подумает, возвращаться ли на лед. Понятно, что не все так быстро набирают форму после родов, как Александра Трусова», – сказала Татьяна Тарасова

«Кесарево не хочется – мне через месяц выступать». Трусова детально рассказала о родах – с видео

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoТатьяна Тарасова
logoАлена Косторная
Георгий Куница
пары
