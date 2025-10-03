Тарасова о возвращении Косторной в спорт: «Дайте девочке отдохнуть, пусть придет в себя. Не все так быстро набирают форму после родов, как Трусова»
Тарасова поздравила Косторную и Куницу с рождением сына.
У чемпионки Европы Алены Косторной и ее мужа Георгия Куницы родился первый ребенок.
«Рождение ребенка – важнейшее событие в жизни каждого человека. Я их поздравляю! Желаю ребенку расти здоровым и счастливым.
Сложно сказать, способна ли Косторная возобновить карьеру. Не думаю об этом. Дайте девочке отдохнуть. Пускай сначала придет в себя, а потом думает о спорте.
В ближайшие месяцы она будет полностью сосредоточена на малыше. А уж когда восстановится, подумает, возвращаться ли на лед. Понятно, что не все так быстро набирают форму после родов, как Александра Трусова», – сказала Татьяна Тарасова.
«Кесарево не хочется – мне через месяц выступать». Трусова детально рассказала о родах – с видео
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
