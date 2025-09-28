У Кондратюка – «Список Шиндлера», у Лутфуллина – «Крестный отец»: вся музыка к произвольным программам у мужчин
Стала известна музыка к произвольным программам фигуристов сборной России.
Глеб Лутфуллин – OST «Крестный отец»
Николай Угожаев – The Sound Of Light – Теодор Курентзис
Даниил Самсонов – House of the Rising Sun – Heavy Young Heathens
Владислав Дикиджи – «Ночь на Лысой горе» – Модест Мусоргский, Bel Suono
Марк Кондратюк – OST «Список Шиндлера»
Петр Гуменник – OST «Онегин»
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
