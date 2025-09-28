7

У Кондратюка – «Список Шиндлера», у Лутфуллина – «Крестный отец»: вся музыка к произвольным программам у мужчин

Стала известна музыка к произвольным программам фигуристов сборной России.

Глеб Лутфуллин – OST «Крестный отец»

Николай Угожаев – The Sound Of Light – Теодор Курентзис

Даниил Самсонов – House of the Rising Sun – Heavy Young Heathens

Владислав Дикиджи – «Ночь на Лысой горе» – Модест Мусоргский, Bel Suono

Марк Кондратюк – OST «Список Шиндлера»

Петр Гуменник – OST «Онегин»

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
logoГлеб Лутфуллин
Николай Угожаев
logoДаниил Самсонов
logoВладислав Дикиджи
logoМарк Кондратюк
logoПетр Гуменник
logoконтрольные прокаты
logoсборная России
мужское катание
