В финал Гран-при среди юниоров отобрались три канадские и три китайские спортивные пары
Три канадские и три китайские пары вышли в финал Гран-при среди юниоров.
Соревнования пройдут 4-7 декабря в Нагое (Япония).
Финал Гран-при среди юниоров
Пары
1. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 30 баллов
2. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай) – 28
3. Гуо Руи – Чжан Ивэнь (Китай) – 28
4. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 26
5. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 20
6. Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай) – 20
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
