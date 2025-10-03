2

В финал Гран-при среди юниоров отобрались три канадские и три китайские спортивные пары

Три канадские и три китайские пары вышли в финал Гран-при среди юниоров.

Соревнования пройдут 4-7 декабря в Нагое (Япония). 

Финал Гран-при среди юниоров

Пары

1. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 30 баллов

2. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай) – 28

3. Гуо Руи – Чжан Ивэнь (Китай) – 28

4. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 26

5. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада) – 20

6. Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай) – 20

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Этьен Лакасс
Ава Рэй Кемп
Чжан Ивэнь
Дун Иньбо
Фэн Вэньцян
Жасмин Дерошер
Киран Трэшер
Джулия Кватрокки
Йонатан Елизаров
Чэнь Юйсюань
Чжан Сюаньци
пары
logoсборная Китая
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
logoсборная Канады
logoГран-при среди юниоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при среди юниоров. Ким Ю Чжэ победила, Ленгелова – 2-я, фон Фельтен – 3-я
204 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
сегодня, 13:56
Гран-при среди юниоров. Нишино выиграл короткую программу, Чхве Ха Бин – 2-й, Эбихара – 3-й
2вчера, 20:37
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Ким Ю Чжэ победила, Ленгелова – 2-я, фон Фельтен – 3-я
204 минуты назад
Акушер-гинеколог о Трусовой: «Через два месяца швы разойтись не могут. В ее падениях ничего опасного нет»
18сегодня, 18:59
Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли победила, А Сон Ен – 2-я, Скизас – 3-я
27сегодня, 15:22
Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин выиграли ритм-танец, Уна Браун и Гэйдж Браун – 2-е, Рейтан и Майоров – 3-и
102сегодня, 13:21
Тарасова о возвращении Косторной в спорт: «Дайте девочке отдохнуть, пусть придет в себя. Не все так быстро набирают форму после родов, как Трусова»
24сегодня, 13:17
Тарасова о турнире памяти Дениса Тена: «Гуменник и Дикиджи украсили бы соревнования. Кондратюк покорил бы всех короткой программой»
10сегодня, 13:11
ISU продолжит программу защиты спортсменов от оскорблений в соцсетях
35сегодня, 12:12
Анастасия Мухортова: «Цель на сезон – обойти себя прошлогодних. Пока не смотрим в сторону ультра-си, хотим чисто катать свой набор»
1сегодня, 11:34
Мухортова и Евгеньев о программах: «Есть желание катануть что-то более театрализованное, добавить экспрессии. Наподобие того, что показал Кондратюк»
3сегодня, 11:23
Дмитрий Евгеньев: «Соколовская умеет поддержать и наставить. Когда у меня не получался лутц, она дала хороших люлей, а потом спокойно объяснила, в чем ошибка»
16сегодня, 11:11
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
4сегодня, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
сегодня, 13:56
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
сегодня, 10:25
Гран-при среди юниоров. Нишино выиграл короткую программу, Чхве Ха Бин – 2-й, Эбихара – 3-й
2вчера, 20:37
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
21 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13