ISU продолжит программу защиты спортсменов от оскорблений в соцсетях
Об этом сообщила пресс-служба организации.
Международный союз конькобежцев будет следить не только за личными аккаунтами спортсменов, но и за другими аккаунтами с целью выявления случаев онлайн-оскорблений и оказания поддержки пострадавшим.
Программа по защите атлетов от оскорблений в интернете была запущена во время чемпионата мира по фигурному катанию-2025 в Бостоне.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
