5

ISU продолжит программу защиты спортсменов от оскорблений в соцсетях

ISU продолжит защищать спортсменов от оскорблений в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Международный союз конькобежцев будет следить не только за личными аккаунтами спортсменов, но и за другими аккаунтами с целью выявления случаев онлайн-оскорблений и оказания поддержки пострадавшим.

Программа по защите атлетов от оскорблений в интернете была запущена во время чемпионата мира по фигурному катанию-2025 в Бостоне.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
соцсети
