Акушер-гинеколог о Трусовой: «Через два месяца швы разойтись не могут. В ее падениях ничего опасного нет»

Акушер-гинеколог высказалась о падениях Трусовой во время восстановления прыжков.

6 августа Александра Трусова при помощи кесарева сечения родила сына. Спустя месяц она вышла на лед в шоу Евгении Медведевой.

2 октября Трусова показала, как восстанавливает двойной аксель . На видео запечатлены неудачные попытки прыжка, завершившиеся падениями.

«Падения Трусовой во время тренировок после родов? У нее было кесарево сечение, а через два месяца после него физические нагрузки разрешены. И еще нужно учитывать, что у профессиональных спортсменов мышцы натренированы, поэтому восстановление идет быстрее, чем у обычных женщин.

Через два месяца швы разойтись не могут. У нее могут быть какие-то местные травмы, например ушибы. Но матка по шву однозначно не разойдется. Поэтому в падениях Трусовой ничего опасного нет», — сказала акушер-гинеколог Софья Мелкомян.