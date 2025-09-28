Владислав Дикиджи: «Смотрел прокаты Гуменника в Пекине. Очень рад за Петю. Он большущий молодец»
– Тебя не было на сборе в Красноярске. Почему?
– Этот вопрос нужно задать Олегу Станиславовичу Татаурову.
– Если бы была возможность, хотел бы принять участие?
– Да.
– Следил за выступлением Пети Гуменника на олимпийском отборе в Пекине?
– Разумеется! Смотрел его прокаты. Очень рад за Петю. Он большущий молодец. Сейчас сентябрь, а ему нужно было быть готовым морально и физически выступить на таких важных соревнованиях. Он огромный молодец.
– Может бороться за медаль Олимпиады?
– Конечно, может! Это же Петя!
– Видел, вы летом проводили много времени вместе.
– Были вместе на сборах в июле в Сочи. Проводили совместные вечера — погулять, покупаться, зайти в ресторанчик. Было классно!
– Как относишься к своему статусу запасного на Олимпиаду?
– Все, что ни делается, - все к лучшему. Я сейчас в своем обычном, спокойном состоянии. Все хорошо, все нормально. Если так случилось, значит, так и должно было быть, – рассказал Владислав Дикиджи.