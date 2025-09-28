Владислав Дикиджи: «Смотрел прокаты Гуменника в Пекине. Очень рад за Петю. Он большущий молодец»

Дикиджи признался, что смотрел прокаты Гуменника на олимпийском отборе в Пекине.

– Тебя не было на сборе в Красноярске. Почему?

– Этот вопрос нужно задать Олегу Станиславовичу Татаурову.

– Если бы была возможность, хотел бы принять участие?

– Да.

– Следил за выступлением Пети Гуменника на олимпийском отборе в Пекине?

– Разумеется! Смотрел его прокаты. Очень рад за Петю. Он большущий молодец. Сейчас сентябрь, а ему нужно было быть готовым морально и физически выступить на таких важных соревнованиях. Он огромный молодец.

– Может бороться за медаль Олимпиады?

– Конечно, может! Это же Петя!

– Видел, вы летом проводили много времени вместе.

– Были вместе на сборах в июле в Сочи. Проводили совместные вечера — погулять, покупаться, зайти в ресторанчик. Было классно!

– Как относишься к своему статусу запасного на Олимпиаду?

– Все, что ни делается, - все к лучшему. Я сейчас в своем обычном, спокойном состоянии. Все хорошо, все нормально. Если так случилось, значит, так и должно было быть, – рассказал Владислав Дикиджи .