У Бойковой и Козловского – «Убить Билла», у Мишиной и Галлямова – «Травиата»: вся музыка к коротким программам у пар
Стала известна музыка к коротким программам пар сборной России.
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – Boom Boom – 2WEI & Bri Bryant
Вероника Меренкова – Даниль Галимов – The Winter – Balmorhea
Таисия Щербинина – Артем Петров – Moonlight Sonata Trailerized – Wall of Noise
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – Besame Mucho – 2, Ilza
Анастасия Мишина – Александр Галлямов – «Травиата» – Джузеппе Верди
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – Je Suis Malade – Джордж Перрис
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – OST «Убить Билла»
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости