0

У Бойковой и Козловского – «Убить Билла», у Мишиной и Галлямова – «Травиата»: вся музыка к коротким программам у пар

Стала известна музыка к коротким программам пар сборной России.

Екатерина ЧикмареваМатвей Янченков – Boom Boom – 2WEI & Bri Bryant

Вероника Меренкова – Даниль Галимов – The Winter – Balmorhea

Таисия ЩербининаАртем Петров – Moonlight Sonata Trailerized – Wall of Noise

Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев – Besame Mucho – 2, Ilza

Анастасия МишинаАлександр Галлямов – «Травиата» – Джузеппе Верди

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – Je Suis Malade – Джордж Перрис

Александра БойковаДмитрий Козловский – OST «Убить Билла»

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
