У Фроловой – «Любовь, похожая на сон», у Акатьевой – polnalyubvi: вся музыка к коротким программам у женщин
Стала известна музыка к коротким программам фигуристок сборной России.
Ксения Гущина – Big Spender – Bianca Marroquin, Rema Webb&The Fandango Girls / Smooth Criminal – Postmodern Jukebox
Анна Фролова – «Любовь, похожая на сон» – Мариам Мерабова
Алиса Двоеглазова – Derniere Danse – Indila
Вероника Яметова – A House of Red – Trailer Rebel / House of the Rising Sun – Audiomachine
Софья Муравьева – «Кармен» – Жорж Бизе / Музыка из мюзикла «Кармен»
Софья Акатьева – «Дикий райский сад» – polnalyubvi
Алина Горбачева – Moonlight Sonata – Дженнифер Томас / Piano Sonata No. 14 – Лора Райт
Дарья Садкова – Disfruto – Carla Morrison / La Mordidita – Ricky Martin
Аделия Петросян – Earth Song, Billie Jean, They Don’t Care About Us – Michael Jackson
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
