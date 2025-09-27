1

У Фроловой – «Любовь, похожая на сон», у Акатьевой – polnalyubvi: вся музыка к коротким программам у женщин

Стала известна музыка к коротким программам фигуристок сборной России.

Ксения Гущина – Big Spender – Bianca Marroquin, Rema Webb&The Fandango Girls / Smooth Criminal – Postmodern Jukebox

Анна Фролова – «Любовь, похожая на сон» – Мариам Мерабова

Алиса Двоеглазова – Derniere Danse – Indila

Вероника Яметова – A House of Red – Trailer Rebel / House of the Rising Sun – Audiomachine

Софья Муравьева – «Кармен» – Жорж Бизе / Музыка из мюзикла «Кармен»

Софья Акатьева – «Дикий райский сад» – polnalyubvi

Алина Горбачева – Moonlight Sonata – Дженнифер Томас / Piano Sonata No. 14 – Лора Райт

Дарья Садкова – Disfruto – Carla Morrison / La Mordidita – Ricky Martin

Аделия Петросян – Earth Song, Billie Jean, They Don’t Care About Us – Michael Jackson

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
