Галлямов об олимпийском отборе: «Я успел бы подготовиться. Просто мог выйти на две недели раньше»

Александр Галлямов уверен, что успел бы восстановиться к олимпийскому отбору.

В конце прошлого сезона фигурист сломал ногу на льду Байкала. Несмотря на это, ФФККР включила его и Анастасию Мишину в заявку но олимпийский квалификационный турнир в Пекине, однако ISU не одобрил фигуристам нейтральный статус для участия в соревнованиях.

Сегодня Мишина и Галлямов чисто исполнили короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Может, другие говорили, что я бы не восстановился. Но на момент тех прокатов, которые должны были быть для отправки на отбор, понимаю, успел бы подготовиться. Просто мог выйти на две недели раньше. Конечно, это было бы гораздо больнее, гораздо тяжелее.

Однако так уже вышло, поэтому решил дальше аккуратно, спокойно, через нормальное время вернуться на лед. В принципе главное, чтобы металл не сломался, что кость не срослась – это полбеды.

Думаю, все будет нормально. Все, что ни делается, к лучшему. Это нас закаляет, мы от этого стали только сильнее», – сказал Галлямов.