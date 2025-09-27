7

Галлямов о восстановлении после травмы: «Было безумно тяжело. Тяжело вспоминать те дни. Приходилось это делать через боль»

Александр Галлямов рассказал о тяжелом восстановлении после травмы ноги.

Сегодня Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. 

Галлямов: Безумно рад вернуться, очень ждал и готовился, был в большом предвкушении, чтобы мы показали нашу программу. Очень хотелось показать свои возможности, для этого приходилось усиленно работать. Самочувствие нормальное, довольно неплохо. Периодически устает нога, но после Новогорска для некоторых был день «мечты», когда можно было проснуться, позавтракать, сходить в спа, чтобы расслабиться.

Сначала долго думал: выкладывать или нет пост (с подробностями травмы), за неделю принял решение, пусть лучше люди знают правду, считаю это правильным, сильный поступок. Что касаемо восстановления: было безумно тяжело. Тяжело вспоминать те дни. Приходилось это делать через боль, не хочу это вспоминать.

Мишина: Не знали, сколько продлится восстановление. Я вернулась на лед через недели две‑три после травмы. Тренировалась в группе Вероники Дайнеко, занималась прыжками.

— Расскажите о программах.

Мишина: Короткая программа — новая. Над ней работали очень много человек. Все приложили частичку.

Галлямов: Александр Жулин вносил правки, переходы.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
