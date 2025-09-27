Анастасия Мишина: «Ждала восстановления Галлямова и была готова кататься дальше, если восстановление пройдет хорошо – я была готова продолжать»
Анастасия Мишина не рассматривала возможность завершить карьеру.
В конце прошлого сезона партнер Мишиной Александр Галлямов сломал ногу. Помимо этого, Международный союз конькобежцев не допустил Мишину и Галлямова к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине.
— Как отреагировали на недопуск? Мы рассматривали оба варианта, поэтому это не стало чем-то очень неожиданным.
— Конечно, сильно огорчились, но думали, что такое возможно.
Ждала восстановления Саши и была готова кататься дальше, если восстановление пройдет хорошо – я была готова продолжать, – сказала Анастасия Мишина.
