Щербакова и Гончаров о танце под «Сука Любовь»: «Решили, что в Петербурге попробуем вариант без этого слова. Культурная столица все‑таки»

Анна Щербакова и Егор Гончаров объяснили выбор песни для ритм-танца.

Фигуристы катаются под песни «Михея и Джуманджи» «Сука Любовь» и «Туда».

— Смелый выбор музыки на ритм‑танец. Почему решили взять именно эту композицию?

Гончаров: Мы много чего перепробовали, на самом деле, и иностранное. Наш тренер Сергей Сергеевич (Плишкин) нашел вариант. Конечно, у нас были сомнения, много раздумий по поводу этой музыки. У нас есть три варианта этой музыки: и со словами, и без слова, и с заменой этого слова. Мы точно решили, что хотим кататься, поэтому были готовы к разным вариантам.

— Почему решили исполнить безопасный вариант? Все‑таки есть же поговорка.

Щербакова: На сборах в Новогорске мы катались с этим словом.

Гончаров: Мы получили комментарии и решили, что в Петербурге попробуем уже другой вариант.

Щербакова: Культурная столица все‑таки, ха-ха.

— Дальше будете делать выбор, исходя из мест проведения?

Щербакова: Я думаю, мы сегодня получим дополнительные комментарии по поводу нашей программы, по поводу музыки и уже от них будем отталкиваться и решать, какую программу показываем в следующий раз. Пусть будет сюрприз.

— Что для вас в этой программе нового было?

Гончаров: Особый вайб. Настолько классно ощущается вайб этой музыки. Замечательные стихи, замечательная музыка, очень круто. Они настолько содержательны и душевны, что меня каждый раз пробирает прямо туда.