  • «Я люблю фигурное катание не знаю за что, но жить без него не могу». Участники контрольных прокатов ответили на блиц-опрос Первого канала
«Я люблю фигурное катание не знаю за что, но жить без него не могу». Участники контрольных прокатов ответили на блиц-опрос Первого канала

Участники контрольных прокатов рассказали, за что они любят фигурное катание.

Прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге. Перед стартами Первый канал показал блиц, в котором спортсменам задали соответствующий вопрос.

Петр Гуменник: «Я люблю фигурное катание за эмоции, которые могу разделить вместе с вами».

Марк Кондратюк: «Я люблю фигурное катание за возможность быть свободным и счастливым, когда я выхожу на лед».

Девид Нарижный: «Я люблю фигурное катание, но не очень сильно».

Владислав Дикиджи: «Я люблю фигурное катание просто за то, что оно есть».

Алина Горбачева: «Я люблю фигурное катание за скорость и за ощущение полета в четверных прыжках».

Аделия Петросян: «Я люблю фигурное катание за то, что есть такие зрители, как вы».

Егор Гончаров: «А я люблю фигурное катание за... Не знаю за что, но жить я без него не могу».

Все ответы участников можно посмотреть по ссылке ниже.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
