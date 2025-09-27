«Я люблю фигурное катание не знаю за что, но жить без него не могу». Участники контрольных прокатов ответили на блиц-опрос Первого канала
Прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге. Перед стартами Первый канал показал блиц, в котором спортсменам задали соответствующий вопрос.
Петр Гуменник: «Я люблю фигурное катание за эмоции, которые могу разделить вместе с вами».
Марк Кондратюк: «Я люблю фигурное катание за возможность быть свободным и счастливым, когда я выхожу на лед».
Девид Нарижный: «Я люблю фигурное катание, но не очень сильно».
Владислав Дикиджи: «Я люблю фигурное катание просто за то, что оно есть».
Алина Горбачева: «Я люблю фигурное катание за скорость и за ощущение полета в четверных прыжках».
Аделия Петросян: «Я люблю фигурное катание за то, что есть такие зрители, как вы».
Егор Гончаров: «А я люблю фигурное катание за... Не знаю за что, но жить я без него не могу».
Все ответы участников можно посмотреть по ссылке ниже.