В песне «Михея и Джуманджи», которую Щербакова и Гончаров взяли для ритм-танца, заглушили слово «сука»

Слово «сука» заглушили в песне для ритм-танца Щербаковой и Гончарова.

Сегодня Анна Щербакова и Егор Гончаров представили ритм-танец на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Для программы они выбрали песни «Михея и Джуманджи» «Сука Любовь» и «Туда».

В припеве первой композиции слово «сука» было заглушено.