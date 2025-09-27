В песне «Михея и Джуманджи», которую Щербакова и Гончаров взяли для ритм-танца, заглушили слово «сука»
Слово «сука» заглушили в песне для ритм-танца Щербаковой и Гончарова.
Сегодня Анна Щербакова и Егор Гончаров представили ритм-танец на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.
Для программы они выбрали песни «Михея и Джуманджи» «Сука Любовь» и «Туда».
В припеве первой композиции слово «сука» было заглушено.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
