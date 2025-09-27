10

В песне «Михея и Джуманджи», которую Щербакова и Гончаров взяли для ритм-танца, заглушили слово «сука»

Слово «сука» заглушили в песне для ритм-танца Щербаковой и Гончарова.

Сегодня Анна Щербакова и Егор Гончаров представили ритм-танец на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. 

Для программы они выбрали песни «Михея и Джуманджи» «Сука Любовь» и «Туда». 

В припеве первой композиции слово «сука» было заглушено. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Глеб Гончаров
танцы на льду
logoсборная России
Анна Щербакова (танцы)
брань
