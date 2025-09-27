4

У Кагановской и Некрасова – The Prodigy, у Щербаковой и Гончарова – «Сука Любовь»: вся музыка к ритм-танцам у дуэтов

Стала известна музыка к ритм-танцам дуэтов сборной России.

Милана КузьминаДмитрий Студеникин – Black or White, Dangerous – Майкл Джексон

Софья Шевченко – Андрей Ежлов – «Ночь» – Андрей Губин / «Тополиный пух» – Иванушки International

Василиса ГригорьеваЕвгений Артющенко – Maria, The Cup of Live – Рики Мартин

Анна Щербакова – Егор Гончаров – «Сука Любовь», «Туда» – «Михей и Джуманджи»

Елизавета ПасечникДарио Чиризано: Gonna Make You Sweat, Do You Wanna Get Fanky, Sweat Cheyne Christian Tribal Mix – C+C Music Factory

Василиса КагановскаяМаксим Некрасов: Breathe – The Prodigy / Angel – Massive Attack / Firestarter – The Prodigy

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин: The Cup of Live, Livin’ La Vida Loca – Рики Мартин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко: Would You...?, Straight to… Number One – Touch And Go / Horny ‘98 – Mousse T. & Hot’n’Juicy

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
