Таисия Щербинина: «Ожидания от сезона невероятные. На взрослом уровне совершенно другие эмоции, сильный адреналин»

Щербинина и Петров прокомментировали свое выступление на контрольных прокатах.

Пара представила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую короткую программу под композицию Moonlight Sonata Trailerized.

Таисия Щербинина: Эмоции смешанные, потому что прокат не совсем удачно получился. Но будем работать над ошибками и будем показывать результат. Ожидания от сезона невероятные, у меня был сильный адреналин, совершенно другие эмоции на взрослом уровне. Нам все очень нравится.

Артем Петров: Подготовка шла в штатном режиме, были готовы, но могу ответить за себя — не справился с эмоциями, которые дарят зрители. Это другой опыт и уровень, по сравнению с юниорскими соревнованиями.

Щербинина: Нам не так давно сказали, что будем участвовать в контрольных прокатах. Мы ехали очень заряженными, очень хотелось выступить тут. Эмоции зашкаливают.

– Кто ставил программу?

Петров: Постановщик – Сергей Сергеевич Плишкин. Мы катаем под «Лунную сонату». Красивый лунный свет озаряет нашу планету, мы начинаем по‑другому мыслить, может, в мечтах хотим дотянуться до луны.

– Какие цели ставите на сезон?

Щербинина: Чисто кататься и выигрывать, конечно.

Петров: Чистые прокаты – это прежде всего, а победы придут.