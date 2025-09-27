Алина Горбачева: «Я хорошо поработала в Китае, смена обстановки пошла на пользу. Если бы мне сказали выступать там, я бы выступила»
Алина Горбачева заявила, что была готова выступить на отборе к Олимпиаде-2026.
Квалификационный турнир проходил 19-21 сентября в Пекине. Его выиграла российская фигуристка Аделия Петросян, в то время как Горбачева была заявлена в качестве запасной.
– Прокат Аделии в Пекине понравился, она молодец, боец, рада за нее.
Я хорошо поработала в Китае, смена обстановки мне пошла на пользу.
– Была готова заменить Аделию в случае чего?
– Если бы мне сказали выступать, я бы, конечно, выступила, – сказала Горбачева.
В прошлом сезоне Горбачева завоевала бронзу на чемпионате России. Сегодня она выступила с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
