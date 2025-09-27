Софья Акатьева: «Хорошие ощущения от проката. Благодарна, что мне предоставили возможность потренироваться в Красноярске»

Софья Акатьева осталась довольна своим прокатом короткой программы.

Фигуристка представила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге программу под песню «Дикий райский сад» polnalyubvi.

«Хорошие ощущения, долго этого ждала, волновалась. Все прошло нормально, много работы над программой впереди.

Рада выступить здесь. Очень благодарна, что мне предоставили возможность потренироваться в Красноярске. Хороший был режим работы, приятно было ее проделать», – сказала чемпионка России-2023 в женском одиночном катании Акатьева.