Анна Фролова: «Межсезонье было непростым, была травма связок. Спасибо тренерскому штабу, что по кусочкам собирали меня на сборах»

Анна Фролова рассказала о травме, которую получила в межсезонье.

Фигуристка представила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую короткую программу под песню «Любовь, похожая на сон» в исполнении Мариам Мерабовой.

«Пока эмоции смешанные. Откатала не на свой максимум, сама это понимаю. Рада, что мы наконец-то начали этот сезон, межсезонье закончилось. Межсезонье было и в моральном, и в физическом плане очень непростым.

Спасибо тренерскому штабу, что по кусочкам меня собирали на сборах. Вроде что-то собрала. Со здоровьем сейчас все в порядке, более-менее. Но поскольку была травма связок, остаточные боли будут еще присутствовать какое-то время, но это участь всех профессиональных спортсменов. Я не жалуюсь, это нельзя показывать», – сказала Фролова .