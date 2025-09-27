  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Яметова о тренировках с Давыдовым: «Мы проделали большую работу в межсезонье по прыжкам, по постановке программы. Думаю, переход того стоил»
1

Яметова о тренировках с Давыдовым: «Мы проделали большую работу в межсезонье по прыжкам, по постановке программы. Думаю, переход того стоил»

Вероника Яметова считает оправданным переход к Сергею Давыдову.

С этого сезона фигуристка тренируется в группе специалиста в ЦСКА. Сегодня она выступила с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Много что поменялось с переездом. В Екатеринбурге я оставила своих близких, друзей, животных, но считаю, переезд того стоил, потому что с Сергеем Дмитриевичем (Давыдовым) мы уже проделали большую работу в межсезонье по прыжкам, по постановке программы. Думаю, переход того стоил.

У всех тренеров отличительная черта – это настойчивость, но немного разные подходы к тренировкам. У Сергея Дмитриевича более дисциплинированная группа, тут не получится во время льда походить, о чем-нибудь поговорить с одногруппниками и одногруппницами. На тренировках мы всегда сосредоточены. Но для меня это только плюс. Все-таки прыжки улучшились.

Живем мы в 10-15 минутах от катка ЦСКА, у меня есть машина и электросамокат. Так что порой бывает, добираюсь даже быстрее. Снимаем квартиру. Не сказала бы, что Москва быстрый город, вспоминаю, как поедешь в Екатеринбурге с окраины в центр – это уже не очень быстро», – рассказала Яметова, которая в прошлом сезоне заняла 7-е место на чемпионате России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Вероника Яметова
женское катание
logoсборная России
logoконтрольные прокаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова выступили с короткими программами
124230 минут назад
Анна Фролова: «Межсезонье было непростым, была травма связок. Спасибо тренерскому штабу, что по кусочкам собирали меня на сборах»
36 минут назад
Алиса Двоеглазова: «Планы исполнять тройной аксель в короткой есть, но для меня это сложный прыжок. Еще тренирую четверной флип»
41 минуту назад
Главные новости
Петросян о контрольных прокатах: «Чувствовала поддержку, большое спасибо всем. Здесь намного спокойнее, чем в Пекине, здесь родные люди»
59 минут назад
Алина Горбачева: «Я хорошо поработала в Китае, смена обстановки пошла на пользу. Если бы мне сказали выступать там, я бы выступила»
1518 минут назад
Софья Муравьева: «Мишин очень трепетно относится к своим спортсменам, звонит в любое время. Очень требовательный»
521 минуту назад
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
4622 минуты назадLive
Софья Акатьева: «Хорошие ощущения от проката. Благодарна, что мне предоставили возможность потренироваться в Красноярске»
25 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова выступили с короткими программами
124230 минут назад
Фролова о новой короткой программе: «Моя бабушка – светлый, добрый человек – очень любила эту песню. Воспоминания трогают душу»
334 минуты назад
Анна Фролова: «Межсезонье было непростым, была травма связок. Спасибо тренерскому штабу, что по кусочкам собирали меня на сборах»
36 минут назад
Алиса Двоеглазова: «Планы исполнять тройной аксель в короткой есть, но для меня это сложный прыжок. Еще тренирую четверной флип»
41 минуту назад
Петр Гуменник: «Я готовлю пять четверных к Олимпиаде»
1257 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер, Смарт и Дик, Демужо и ле Мерсье, Лопарева и Бриссо покажут произвольные танцы
39 минут назадLive
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, ван Ренсбург и Штеффан, Лорьо и ле Гак покажут произвольные танцы
сегодня, 12:38Live
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
сегодня, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
сегодня, 12:15
Мемориал Непелы. Аймо, Грассль, Санчес, Риццо, Мемола, Михаил Селевко покажут произвольные программы
вчера, 21:25
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
7вчера, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
вчера, 19:33
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3вчера, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
325 сентября, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
625 сентября, 16:24Фото