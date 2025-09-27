Яметова о тренировках с Давыдовым: «Мы проделали большую работу в межсезонье по прыжкам, по постановке программы. Думаю, переход того стоил»

Вероника Яметова считает оправданным переход к Сергею Давыдову.

С этого сезона фигуристка тренируется в группе специалиста в ЦСКА. Сегодня она выступила с короткой программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Много что поменялось с переездом. В Екатеринбурге я оставила своих близких, друзей, животных, но считаю, переезд того стоил, потому что с Сергеем Дмитриевичем (Давыдовым) мы уже проделали большую работу в межсезонье по прыжкам, по постановке программы. Думаю, переход того стоил.

У всех тренеров отличительная черта – это настойчивость, но немного разные подходы к тренировкам. У Сергея Дмитриевича более дисциплинированная группа, тут не получится во время льда походить, о чем-нибудь поговорить с одногруппниками и одногруппницами. На тренировках мы всегда сосредоточены. Но для меня это только плюс. Все-таки прыжки улучшились.

Живем мы в 10-15 минутах от катка ЦСКА, у меня есть машина и электросамокат. Так что порой бывает, добираюсь даже быстрее. Снимаем квартиру. Не сказала бы, что Москва быстрый город, вспоминаю, как поедешь в Екатеринбурге с окраины в центр – это уже не очень быстро», – рассказала Яметова , которая в прошлом сезоне заняла 7-е место на чемпионате России.