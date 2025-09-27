Алиса Двоеглазова: «Планы исполнять тройной аксель в короткой есть, но для меня это сложный прыжок. Еще тренирую четверной флип»

Двоеглазова рассказала, над какими элементами ультра-си сейчас работает.

Фигуристка представила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге короткую программу под песню Индилы Derniere Danse.

«Конечно, планы исполнять тройной аксель в короткой программе есть, но для меня это сложный прыжок, мне тяжело его выполнять. Еще тренирую четверной флип, может быть, его получится показать в произвольной программе, но пока что не загадываю», – сказала фигуристка после проката.

«Знаю, меня ждали, публика очень громко встречала, но на юниорских соревнованиях тоже чувствуется такая энергия, что не хочется заканчивать программу», – приводит слова Алисы Двоеглазовой «Чемпионат.com» .