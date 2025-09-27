Медведева и Ягудин работают ведущими на контрольных прокатах в Петербурге. Трансляция идет без комментаторов

Евгения Медведева и Алексей Ягудин работают ведущими на контрольных прокатах.

27 сентября фигуристы сборной России покажут короткие программы в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию ведет Первый канал, на данный момент никто не комментирует прокаты за кадром.

В августе в результате несчастного случая погиб Александр Гришин, который ранее комментировал фигурное катание на Первом канале.

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет