Медведева и Ягудин работают ведущими на контрольных прокатах в Петербурге. Трансляция идет без комментаторов
Евгения Медведева и Алексей Ягудин работают ведущими на контрольных прокатах.
27 сентября фигуристы сборной России покажут короткие программы в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию ведет Первый канал, на данный момент никто не комментирует прокаты за кадром.
В августе в результате несчастного случая погиб Александр Гришин, который ранее комментировал фигурное катание на Первом канале.
Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
