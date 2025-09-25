Петросян, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах
Прокаты пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.
Женщины: Софья Акатьева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Мужчины: Петр Гуменник , Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Николай Угожаев.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Таисия Щербинина – Артем Петров.
Танцы на льду: Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Милана Кузьмина -Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге