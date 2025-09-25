5

Петросян, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах

Опубликован полный список участников контрольных прокатов сборной России.

Прокаты пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.

Женщины: Софья Акатьева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова, Вероника Яметова.
 
Мужчины: Петр Гуменник , Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Николай Угожаев.
 
Пары: Александра БойковаДмитрий Козловский, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Екатерина ЧикмареваМатвей Янченков, Таисия ЩербининаАртем Петров.

Танцы на льду: Василиса ГригорьеваЕвгений Артющенко, Василиса КагановскаяМаксим Некрасов, Милана Кузьмина -Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета ПасечникДарио Чиризано, Александра СтепановаИван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна ЩербаковаЕгор Гончаров.

Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФФКР
