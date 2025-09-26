Алина Загитова: «Мои ценности всегда неизменны – это честность, доброта и любовь»

Алина Загитова ответила на вопросы в своем телеграм-канале.

– Что для вас важно в жизни сегодня?

– Сейчас такой этап в жизни, что не хочется останавливаться. Хочется всегда идти вперед. Мои ценности всегда неизменны – это честность, доброта и любовь.

– Чему вас научил спорт, помимо медалей и побед?

– Никогда не сдаваться, идти только вперед, быть преданной себе и доводить все дела до конца.

– Что для вас сегодня значит «дом»?

– Для меня дом – это теплый уголок, где я могу расслабиться, побыть наедине сама с собой и подумать над новыми проектами, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.

